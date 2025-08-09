Halk pazarında sevgi seli

Ekmek Teknesi, Doksanlar, Aşk Her Yaşta ve Evlilik Okulu gibi yapımlarda rol alan Açelya Akkoyun, sosyal medya hesabından halk pazarına gittiği anları paylaştı.Açelya Akkoyun halk pazarına gitti. Taze ürünler alıp, alışveriş yapan oyuncu renkli karelerini de sosyal medyadan paylaştı.Açelya Akkoyun halk pazarına gitti. Taze ürünler alıp, alışveriş yapan oyuncu renkli karelerini yayımladı.Muğla Ortaca'daki halk pazarına giden Akkoyun, paylaştığı fotoğrafların altına "80 yaşında. Ama hala sabahın ilk ışığında tezgâh başında. Çıplak ayaklarıyla toprağa, hayata, emeğe basıyor. Gülsüm Abla’nın ayakları yorulmuş olabilir ama yüreği hâlâ genç. Yorgun değil, umutlu" notunu düştü.Peş peşe renkli karelerini paylaşan Açelya Akkoyun paylaşımının devamında; "Şikâyet değil, şükür dolu. Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme. İşte gerçek zenginlik bu! İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor… Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde; Her şeye rağmen adapte olabilmek. Bu işin profesörü Gülsüm Abla’dır. Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum" dedi.