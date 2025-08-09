  • USD: 40,55 - 40,63
David Beckham oğluna dayanamadı

Oğulları Brooklyn Beckham'ın Nicola Peltz ile evlendikten sonra kendilerine tavır almasına sinirlenen David Beckham ve Victoria Beckham açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Aralarının bozuk olduğu konuşulan David Beckham, oğlunun sosyal medya paylaşımını beğenerek adeta zeytin dalı uzattı. Aileye yakın kaynaklar, ünlü futbolcunun aradaki gerginliği bitirmek istediğini belirtiyor.

Sık sık oğullarıyla yaşadıklarıyla problemlerle gündeme gelen Victoria ve David Beckham çifti her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'in, David Beckham'ın geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen 50. yaş günü kutlamasına katılmaması gerginlik iddialarını daha da arttırdı.

Geçen ay hastanelik olan David Beckham, ailesini endişelendirdi. Kolundan ameliyat olan David Beckham'ın en büyük oğluyla yaşadığı gerginlikten çok etkilendiği ve çok üzüldüğü gündem oldu. Brooklyn'in ailesiyle ilişkisini tamamen kesmesi Beckham ailesini epey karıştırdı.

İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile oğlu Brooklyn Beckham arasındaki gerginlik, her gün magazin sayfasında yer alıyor. Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'in, David Beckham'ın geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen 50. yaş günü kutlamasına katılmaması, aile içindeki soğukluğun en net göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Yaşanan son gelişmenin ardından baba-oğul arasında buzların erimeye başladığı yönünde yorumlara neden oldu. David Beckham, oğlu Brooklyn'in Instagram'da paylaştığı son reels videosunu beğendi. Magazin yorumcuları, bu hamleyi "barışa atılan ilk adım" olarak değerlendirdi.

