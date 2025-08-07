  • USD: 40,58 - 40,65
Ümit Aktan hayatını kaybetti

Türk futbolunun önemli spikerlerinden bir olan Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Eski futbolcu da olan Ümit Aktan için Galatasaray kulübü de taziye mesajı yayınladı.

Türk futbolunun önemli spikerlerinden ve eski futbolcu Ümit Aktan hayatını kaybetti. Galatasaray kulübü ise yayınladığı taziye mesajında, 'Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi' ifadelerine yer verildi.

ÜMİT AKTAN HAYATINI KAYBETTİ
Galatasaray kulübü yaptığı paylaşımda, 'Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı.

1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.' mesajına yer verildi.

ERDOĞAN'DAN TAZYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Aktan için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'

ÜMİT AKTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
21 Ocak 1949 doğumlu Ümit Aktan, Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.



