  • USD: 40,58 - 40,65
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'yi Tokyo'da temsil edecek

Miss Turkey 2024 yarışmacılarından Ayşe Sena Şeref, 'Miss International 2025'te Türkiye'nin resmi temsilcisi olarak Tokyo'ya gitmeye hazırlanıyor.

Ekleme: 7.08.2025 - 13:18 Güncelleme: 7.08.2025 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Miss Turkey 2024 yarışmasına 12 numarayla katılan Ayşe Sena Şeref, yeniden podyumlarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Ayşe Sena, yeniden podyuma çıkacak.

Ayşe Sena Şeref, 'Miss International 2025'te' Türkiye'yi temsil edecek.

Ayşe Sena Şeref, duygularını şu şekilde dile getirdi;

"TÜRK KADINININ SESİNİ DUYURACAĞIM"

"Doğu ile Batı'nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir ünvan değil, köklü bir miras taşıyorum.

Miss International 2025’te Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak; tarihimizin gücünü, kültürümüzün zarafetini ve bugünün çağdaş Türk kadınının sesini dünyaya duyurma yolunda ilerliyorum.

"TOKYO GELİYORUM"

"Bu yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası... Kimliğimizin, özümüzün ve bugüne kadar geldiğimiz yolun gurur dolu bir kutlaması. Unutmayın, bir şey kısmetinizde varsa ne olursa olsun sizi bulur. Tokyo, geliyorum..."

Türkiye'yi Tokyo'da temsil edecek

Türkiye'yi Tokyo'da temsil edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek
Bakan Uraloğlu duyurdu! 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi
MSB son durumu açıkladı! 12 şehit için yürütülen soruşturma tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız'
DAMLA KENT PROJESİ’NDE TALEP TOPLAMA İÇİN SON GÜN: YARIN!
Amaç terörü tasfiye etmek! Tarihi komisyonun yol haritası belli oldu
Belgeler ortaya çıktı! Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı
İBB’nin kreşlerinde ‘taşere’ oyunu! 100 milyonu ceplerine indirdiler
Ticaret Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı! Derhal bildirin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 31 ilde dev operasyon
Kültürel değerlere tam koruma!
İspanya Türkiye'den 40 Adet KAAN Savaş Uçağı Almak İstiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! 'Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum'
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Skandalın adresi yine beykoz! CHP'liler CHP'li Meclis üyesini şikayet etti
Dikkat çeken KAAN analizi! ABD yapımı F-35 satışlarına rakip oluyor
Ses var ama eylem yok! Avrupa'dan 'çok geç kaldık' itirafı
CHP'li belediyeler vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Tekirdağ ve İzmir'in su çilesi
İstanbul'dan Londra'ya uzanan kirli rüşvet çarkı! İş adamından özel jet itirafı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de! Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

Aydın'da 8 bin yıllık keşif! Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

Aydın'da 8 bin yıllık keşif! Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı

Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı