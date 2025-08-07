Boşanma iddiasına fotoğraflı yanıt

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay ile ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.İkilinin kıskançlık yüzünden kavga ettiği iddia edildi.Bu kıskançlık krizi söylentileri sonrası çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkarmaları da "boşanma" söylentilerinin yayılmasına neden oldu.Aralarında kıskançlıktan dolayı gerginliğin çıktığı iddia edilen çiftten ilk atak Berk Oktay'dan geldi.Oktay, kızı Mira Milena ve eşinin yer aldığı fotoğrafı; "Şükür sebebim ailem" mesajı paylaştı.Ünlü oyuncu, sonrasında kendisinin de yer aldığı bir aile fotoğrafını yayımladı.Yıldız Çağrı Atiksoy da eşinin paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabında yayımlayarak; "Sorun yok" mesajı verdi.