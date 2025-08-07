  • USD: 40,58 - 40,65
Bir kez daha kalpleri fethetti

Milyonlarca insanın gönlünde taht kuran iş insanı Burak Özdemir, yanık tedavisi gören çocuklarla buluştu.

CZN Burak olarak bilinen Şef Burak Özdemir, ‘‘En Güzel Bağ Sevgidir’’ sloganıyla birçok kalbe dokunuyor.

CZN Burak, bu defa kendisiyle görüşmek isteyen ve yanık tedavisi gören çocuklarla buluştu.

ONLARA YEMEK YAPTI, KALPLERİ FETHETTİ

"Kardeşlerimi ziyarete geldim" diyen Özdemir, tüm vaktini çocuklarla geçirdi ve ortaya kalpleri ısıtan anlar çıktı.

O anları izleyenler Şef Özdemir'i davranışından dolayı tebrik etti.

Çocuklarla şarkılar söyleyen ve yemekler yapan Özdemir, hesabından da o anlara dair bir video yayınladı.

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

Aydın'da 8 bin yıllık keşif! Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı

