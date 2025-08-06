Tuba Ünsal'a 'Konstantinopolis' saldırısı!

Tuba Ünsal, Çeşme’de çocuklarıyla birlikte bir antikacıyı ziyaret ederken yanına gelen bir kadının kendisini eleştirdiğini ifade etti.Kadın, Ünsal’a hitaben, “Ben Mim Kemal Öke’nin kızıyım, sizi bir konuda eleştirmek istiyorum” diyerek konuşmaya başladı. Ardından, oyuncunun sosyal medya paylaşımlarında kullandığı “Konstantinopolis” etiketine tepki gösterdi ve “Size yakışmadı, orası İstanbul, yazamazsınız” şeklinde sözlerine devam etti.Ünsal, bu eleştiriye karşı kadına oynadığı dönem dizisinin geçtiği tarihi bağlamı hatırlattığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Hikâyenin geçtiği yer İstanbul değil. Biz oyuncular, o dünyanın gerçekliğini oluşturmakla yükümlüyüz” diyerek durumu açıklamaya çalışsa da kadının kendisini dinlemediğini ifade etti.Tuba Ünsal, olay sırasında kadının sözlerini daha da sertleştirdiğini ve kişisel bir üslupla kendisini eleştirmeye devam ettiğini aktardı.Kadın, Ünsal’a, “Sen o diziden önce Tuba Ünsal’dın. Bir de asker kızı olacaksın. Baban mezarında ters dönüyordur” dedi. Bu sözler karşısında sessiz kalan Ünsal, çocukları Sare ve Civan’ın olaya şahit olduğunu ve onların bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Ünsal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Sessizce Civan’a ve Sare’ye baktım. Onlar da bana baktılar. Müthiş terörize olmuşlardı. Kendime değil, çocukların önünde bir annenin böyle hedef alınmasına üzüldüm.”