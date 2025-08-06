  • USD: 40,58 - 40,65
Tuba Ünsal'a 'Konstantinopolis' saldırısı!

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, çocukları Sare ve Civan ile gittiği Çeşme tatilinde hayatının şokunu yaşadı. Oynadığı dönem dizisindeki karakterinden esinlenerek yaptığı Konstantinopolis paylaşımından dolayı bir vatandaşın hedefi haline gelen Ünsal, çocuklarının yanında sözlü saldırıya uğradı. Oyuncu açıklama yapsa da 'baban mezarında ters dönüyordu' cevabıyla karşılaşan Ünsal, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Ekleme: 6.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 6.08.2025 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Tuba Ünsal, Çeşme’de çocuklarıyla birlikte bir antikacıyı ziyaret ederken yanına gelen bir kadının kendisini eleştirdiğini ifade etti.

Tuba Ünsal'a 'Konstantinopolis' saldırısı!

'SİZE YAKIŞMADI'
Kadın, Ünsal’a hitaben, “Ben Mim Kemal Öke’nin kızıyım, sizi bir konuda eleştirmek istiyorum” diyerek konuşmaya başladı. Ardından, oyuncunun sosyal medya paylaşımlarında kullandığı “Konstantinopolis” etiketine tepki gösterdi ve “Size yakışmadı, orası İstanbul, yazamazsınız” şeklinde sözlerine devam etti.

ELEŞTİRMEYE DEVAM ETTİ
Ünsal, bu eleştiriye karşı kadına oynadığı dönem dizisinin geçtiği tarihi bağlamı hatırlattığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Hikâyenin geçtiği yer İstanbul değil. Biz oyuncular, o dünyanın gerçekliğini oluşturmakla yükümlüyüz” diyerek durumu açıklamaya çalışsa da kadının kendisini dinlemediğini ifade etti.

Tuba Ünsal'a 'Konstantinopolis' saldırısı!

Tuba Ünsal, olay sırasında kadının sözlerini daha da sertleştirdiğini ve kişisel bir üslupla kendisini eleştirmeye devam ettiğini aktardı.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'
Kadın, Ünsal’a, “Sen o diziden önce Tuba Ünsal’dın. Bir de asker kızı olacaksın. Baban mezarında ters dönüyordur” dedi. Bu sözler karşısında sessiz kalan Ünsal, çocukları Sare ve Civan’ın olaya şahit olduğunu ve onların bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Ünsal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tuba Ünsal'a 'Konstantinopolis' saldırısı!

“Sessizce Civan’a ve Sare’ye baktım. Onlar da bana baktılar. Müthiş terörize olmuşlardı. Kendime değil, çocukların önünde bir annenin böyle hedef alınmasına üzüldüm.”



