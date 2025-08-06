Selami Şahin'den korkutan haber

Selami Şahin, hayranlarını korkuttu.Çeşme'de tatil yapan Selami Şahin'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Şahin'in düştüğü ve bu yüzden apar topar hastaneye getirildiği belirtildi.Hastanede Selami Şahin ile karşılaşan Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, "Çeşme'de hastanede Selami papamla karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.