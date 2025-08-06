Selami Şahin'den korkutan haber
Çeşme'de tatil yapan ve düşüp sağ kolunu inciten Selami Şahin, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Selami Şahin, hayranlarını korkuttu.
Çeşme'de tatil yapan Selami Şahin'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Şahin'in düştüğü ve bu yüzden apar topar hastaneye getirildiği belirtildi.
"SAĞ KOLUNU İNCİTMİŞ"
Hastanede Selami Şahin ile karşılaşan Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, "Çeşme'de hastanede Selami papamla karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
