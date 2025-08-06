Hakkında çıkan hastalık iddialarını yalanlandı
Usta oyuncu Şener Şen'in, Alzheimer'a yakalandığı iddia edilirken, yakın çevresinden konuya ilişkin açıklama geldi.
Şener Şen ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.
Bu iddialar usta oyuncunun sağlığına yönelikti.
Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığı ileri sürüldü.
"GERÇEK DIŞI"
Ancak söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu öğrenildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Şen'in yakın çevresinden yapılan açıklamaya göre; usta oyuncunun sağlık durumu oldukça iyi.
Magazin Mahallesi'nde yer alan habere göre; Şen'in, yeni sezon için birçok yapım şirketi ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve senaryolar okuduğu belirtildi.
