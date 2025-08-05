  • USD: 40,58 - 40,65
Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan pop müziğinin sevilen ismi Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren pop müziğinin sevilen ismi Selçuk Alagöz sevenlerini endişelendirdi. Usta sanatçının kızı Banu Alagöz babasının yoğun bakıma alındığını duyurdu.

KIZI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Babasının doğum gününde yaptığı paylaşımda Banu Alagöz, şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz.”

Sevenlerini endişelendiren bu gelişme sonrası Alagöz ailesine destek mesajları yağarken, sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?
Türk pop-rock şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde dünyaya geldi. Alman Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesinde ekonomi bölümünde okudu ve sonrasında turizm işletme master'ını bitirdi. 1964 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışması ile ismini duyurdu. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Alagöz kardeşler 1967 yılında yapılan Altın Mikrofon'a aralarında Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu'nun da bulunduğu bir orkestra ile katılmışlardır.

1970 yılında kardeşleri Rana ve Ali Alagöz ile beraber Atina'da düzenlenen 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir.

23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında yayınlamıştır) ve 6 toplama albüme eser vermiştir. Kardeşi Rana Alagöz ile beraber 4 adet Altın Plak sahibidir.
