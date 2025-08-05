  • USD: 40,58 - 40,65
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hasan Can Kaya ayrılıyor

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı artık Exxen'de değil... İddialar doğru çıktı, Hasan Can Kaya dedikoduların önüne geçmek için açıklama yaparak Exxen platformundan ayrıldıklarını açıkladı.

Ekleme: 5.08.2025 - 12:57 Güncelleme: 5.08.2025 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
"Konuşanlar" isimli programla YouTube'da büyük bir hayran kitlesi kazanan ve ardından Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya'dan yeni sezon için sürpriz bir karar geldi. Hasan Can Kaya yeni sezonda Exxen'de olmayacağını duyurdu.

Hasan Can Kaya ayrılıyor

BİZZAT KENDİSİ DUYURDU
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli komedi programını yapan Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Acun abiden bağımsız, hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde. Dolayısıyla vefa borcum yok" açıklamasıyla gündeme gelen Hasan Can Kaya'ya iddialara göre teklif üstüne teklif yağıyor.

Hasan Can Kaya ayrılıyor

ACUN ILICALI "BIRAKMAYACAĞINI" AÇIKLAMIŞTI
Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Can Kaya ayrılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek
Bakan Uraloğlu duyurdu! 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi
MSB son durumu açıkladı! 12 şehit için yürütülen soruşturma tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız'
DAMLA KENT PROJESİ’NDE TALEP TOPLAMA İÇİN SON GÜN: YARIN!
Amaç terörü tasfiye etmek! Tarihi komisyonun yol haritası belli oldu
Belgeler ortaya çıktı! Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı
İBB’nin kreşlerinde ‘taşere’ oyunu! 100 milyonu ceplerine indirdiler
Ticaret Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı! Derhal bildirin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 31 ilde dev operasyon
Kültürel değerlere tam koruma!
İspanya Türkiye'den 40 Adet KAAN Savaş Uçağı Almak İstiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! 'Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum'
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Skandalın adresi yine beykoz! CHP'liler CHP'li Meclis üyesini şikayet etti
Dikkat çeken KAAN analizi! ABD yapımı F-35 satışlarına rakip oluyor
Ses var ama eylem yok! Avrupa'dan 'çok geç kaldık' itirafı
CHP'li belediyeler vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Tekirdağ ve İzmir'in su çilesi
İstanbul'dan Londra'ya uzanan kirli rüşvet çarkı! İş adamından özel jet itirafı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de! Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

Aydın'da 8 bin yıllık keşif! Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

Aydın'da 8 bin yıllık keşif! Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı

Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı