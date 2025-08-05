Hasan Can Kaya ayrılıyor

"Konuşanlar" isimli programla YouTube'da büyük bir hayran kitlesi kazanan ve ardından Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya'dan yeni sezon için sürpriz bir karar geldi. Hasan Can Kaya yeni sezonda Exxen'de olmayacağını duyurdu.Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli komedi programını yapan Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Acun abiden bağımsız, hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde. Dolayısıyla vefa borcum yok" açıklamasıyla gündeme gelen Hasan Can Kaya'ya iddialara göre teklif üstüne teklif yağıyor.Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.