Doğum kilolarını verdi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, küçük kızı Yasmin ve ortanca kızı Yeda ile objektif karşısına geçti. Demirel'in zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, doğum kilolarından kurtuldu.

Üçüncü çocuğu Yasmin'i kucağına alan Demirel, kızlarıyla birlikte objektif karşısına geçti.

Bodrum'da tatil yapan anne ve kızlarının videosuna yorum yağdı.

"YASMİN'İN TİPİ"

Ünlü isim, kızlarıyla çektiği videoyu "1 numara eksik oldu, Yasmin'in tipi" notuyla paylaştı.

Anne ve kızlarının eğlenceli anları büyük ilgi gördü.

"KÜÇÜK OLAN 'İSTEMİYORUM, GERİ GÖNDER' DİYE TUTTURDU"

Öte yandan Zeynep Demirel, aylar önce kızlarının kardeşleri olacağını öğrendiği anda yaşananları şöyle anlatmıştı:

Yasmin'e hamile olduğumu öğrendim, çocuklara açıklayacağız. Aldık karşımıza ikisi de ağlamaya başladı. Büyük olan dedi ki 'Bir tane doğurdun zaten bundan ne hayır görüyorsun ki bir tane daha doğuruyorsun!'

Diğeri 'ben evin küçüğüydüm şimdi başka birisi olacak. İstemiyorum, geri gönder' demeye başladı. Hamilelik süreci boyunca onları hazırlamakla uğraştım.

