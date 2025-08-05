Deniz ailesi gündemden düşmüyor! 'Bir sakinleşsin, bir düşünsün'

  • USD: 40,58 - 40,65
Kadriye Hanım’ın oğlu Özcan Deniz’in, annesi Kadriye Hanım’ı darp ettiği iddiası Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Beyaz Magazin bu konuyu ele alarak taraflara söz hakkı tanıdı.

Kadriye Hanım'ın oğlu Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Hanım'ı darp ettiği iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Beyaz Magazin bu konuyu ele alarak taraflara söz hakkı tanıdı.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım yaşadıklarını “Ben bu günlere geleceğimi bilmiyordum. 3 yıldır bize ne oldu? Özcan'a hem çok kızıyorum hem de çok özledim. Zenginlik, şöhret istemiyorum. Onların birlik beraberliği, sağlıkları olsun istiyorum.” şeklinde aktardı.

Programın yorumcularından Sinem Yıldız, Özcan Deniz'in annesine ve abisine yaşattıklarına şu sözlerle tepki çekti. “Özcan Deniz ya da kim olursa olsun hiçbir adam annesini bu şekilde televizyon ekranlarında ağlatıp iki günlük karısı için yalvartamaz. Elli yıllık karısı için de yalvartamaz, anne annedir. Abime kızarım, abimin parasını vermem ama annemi zor durumda bırakmam.”

Ardından Kadriye Hanım'ın duygusal anlar yaşamasıyla Sinem Yıldız, kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Arto Dalga ise “Bir sakinleşsin, bir düşünsün. Aile başkadır.” ifadesinde bulundu.

