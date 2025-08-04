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Beyaz Gazete
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Takipçisine yanıt verdi

Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez Ayasofya ziyaretinde taktığı başörtüsü için 'Gülünç duruyorsun' diyen takipçisine, "Burada, dini mekanlara girebilmek için başörtüsü takmak zorundasın. Bu, moda değil; diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermek demektir" dedi.

Ekleme: 4.08.2025 - 11:22 Güncelleme: 4.08.2025 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'u gezmeye çıktı.

Çocuklarıyla kısa bir İstanbul turu yapan Suarez, Ayasofya Camii'ne de gitmeyi ihmal etmedi.

Suarez, üç çocuğuyla birlikte Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek İstanbul turu yaptı.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaşırken gönderisine; "İstanbul’dan sevgilerle" notunu düştü.

TAKİPÇİSİNDEN GELEN YORUMA SİNİRLENDİ

Suarez, ziyaret sırasında taktığı başörtüsü için 'Gülünç duruyorsun' diyen takipçisine yanıt vermekte gecikmedi.

Suarez, yanıtında "Burada, dini mekanlara girebilmek için başörtüsü takmak zorundasın. Bu, moda değil; diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermek demektir." dedi.

Takipçisine yanıt verdi

Takipçisine yanıt verdi

Takipçisine yanıt verdi
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