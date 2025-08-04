Takipçisine yanıt verdi

Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez Ayasofya ziyaretinde taktığı başörtüsü için 'Gülünç duruyorsun' diyen takipçisine, "Burada, dini mekanlara girebilmek için başörtüsü takmak zorundasın. Bu, moda değil; diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermek demektir" dedi.

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'u gezmeye çıktı.Çocuklarıyla kısa bir İstanbul turu yapan Suarez, Ayasofya Camii'ne de gitmeyi ihmal etmedi.Suarez, üç çocuğuyla birlikte Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek İstanbul turu yaptı.Ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaşırken gönderisine; "İstanbul’dan sevgilerle" notunu düştü.Suarez, ziyaret sırasında taktığı başörtüsü için 'Gülünç duruyorsun' diyen takipçisine yanıt vermekte gecikmedi.Suarez, yanıtında "Burada, dini mekanlara girebilmek için başörtüsü takmak zorundasın. Bu, moda değil; diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermek demektir." dedi.