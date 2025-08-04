  • USD: 40,58 - 40,65
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sweeney'e Donald Trump sahip çıktı

Rol aldığı reklam filmi nedeniyle Nazi propagandası yapmakla suçlanan ve ardından siyasi görüşünden dolayı eleştirilen Sydney Sweeney'i savunan Trump, "Reklamı bana göre harika" dedi.

Ekleme: 4.08.2025 - 15:21 Güncelleme: 4.08.2025 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Kullanılmış banyo suyundan sabun üretmesiyle son günlerde adından söz ettiren Sydney Sweeney, yen çektiği reklam filmiyle de tepki çekti.

ABD'li bir giyim markasının kot pantolon reklamında, sarışın oyuncunun genlerinin pantolona uygun olduğunun ima edilmesi tepki çekince, beyaz üstünlüğünü savunduğu iddia edilen reklam, yayından kaldırıldı.

'NAZİ PROPAGANDASI...'

Birçok kişi markayı reklam aracılığıyla ırkçılık, soykırım ve Nazi propagandası yapmakla suçladı.

TRUMP DAHİL OLDU

Tartışmanın, Sydney Sweeney'in siyasi görüşünü eleştirmeye doğru gitmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuya dahil olmasına yol açtı.

'REKLAMINA BAYILIYORUM'

Trump, Sweeney'in Cumhuriyetçi olarak seçmen kaydının yapıldığını öğrenince çok sevindi. Trump, basının konuyla ilgili sorusu karşısında heyecanını gizlemeyerek; 'Ah, şimdi reklamına bayılıyorum. Ne kadar çok insanın Cumhuriyetçi olduğunu bilseniz şaşırırsınız' dedi.

Sweeney'e Donald Trump sahip çıktı

'PARTİME KAYITLI'

Donald Trump, partisine Sydney Sweeney'in kayıtlı oluşunu kastederek; 'Bunu ben bilmiyordum ama bana söylediğinize sevindim' ifadesini kullanarak ekledi:

'Sydney kayıtlı bir Cumhuriyetçiyse, reklamının harika olduğunu düşünüyorum.'

Sweeney'e Donald Trump sahip çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek
Bakan Uraloğlu duyurdu! 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi
MSB son durumu açıkladı! 12 şehit için yürütülen soruşturma tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup! 'Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız'
DAMLA KENT PROJESİ’NDE TALEP TOPLAMA İÇİN SON GÜN: YARIN!
Amaç terörü tasfiye etmek! Tarihi komisyonun yol haritası belli oldu
Belgeler ortaya çıktı! Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı
İBB’nin kreşlerinde ‘taşere’ oyunu! 100 milyonu ceplerine indirdiler
Ticaret Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı! Derhal bildirin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 31 ilde dev operasyon
Kültürel değerlere tam koruma!
İspanya Türkiye'den 40 Adet KAAN Savaş Uçağı Almak İstiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! 'Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum'
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Skandalın adresi yine beykoz! CHP'liler CHP'li Meclis üyesini şikayet etti
Dikkat çeken KAAN analizi! ABD yapımı F-35 satışlarına rakip oluyor
Ses var ama eylem yok! Avrupa'dan 'çok geç kaldık' itirafı
CHP'li belediyeler vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Tekirdağ ve İzmir'in su çilesi
İstanbul'dan Londra'ya uzanan kirli rüşvet çarkı! İş adamından özel jet itirafı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de! Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine dev indirim

Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

İslam Memiş uyardı! 'Bütün varlıklarınız gidiyor'

Aydın'da 8 bin yıllık keşif! Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

Aydın'da 8 bin yıllık keşif! Resimli kaya 'sit alanı' ilan edildi

Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı

Hem istilacı hem zehirli! O ilin denizlerinde ortaya çıktı