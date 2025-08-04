Sweeney'e Donald Trump sahip çıktı

Kullanılmış banyo suyundan sabun üretmesiyle son günlerde adından söz ettiren Sydney Sweeney, yen çektiği reklam filmiyle de tepki çekti.ABD'li bir giyim markasının kot pantolon reklamında, sarışın oyuncunun genlerinin pantolona uygun olduğunun ima edilmesi tepki çekince, beyaz üstünlüğünü savunduğu iddia edilen reklam, yayından kaldırıldı.Birçok kişi markayı reklam aracılığıyla ırkçılık, soykırım ve Nazi propagandası yapmakla suçladı.Tartışmanın, Sydney Sweeney'in siyasi görüşünü eleştirmeye doğru gitmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuya dahil olmasına yol açtı.Trump, Sweeney'in Cumhuriyetçi olarak seçmen kaydının yapıldığını öğrenince çok sevindi. Trump, basının konuyla ilgili sorusu karşısında heyecanını gizlemeyerek; 'Ah, şimdi reklamına bayılıyorum. Ne kadar çok insanın Cumhuriyetçi olduğunu bilseniz şaşırırsınız' dedi.Donald Trump, partisine Sydney Sweeney'in kayıtlı oluşunu kastederek; 'Bunu ben bilmiyordum ama bana söylediğinize sevindim' ifadesini kullanarak ekledi:'Sydney kayıtlı bir Cumhuriyetçiyse, reklamının harika olduğunu düşünüyorum.'