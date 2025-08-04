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Stadyum konserinde korkunç ölüm

Dünyaca ünlü rock grubu Oasis'in Wembley Stadyumu'ndaki konserinde korkunç olay yaşandı. Bir izleyicinin Wembley Stadyumu'nun üst katlarından düşüp hayatını kaybettiği belirtildi. Oasis grubu yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı, polis geniş çaplı inceleme başlattı. İşte ölüm nedenine ilişkin detaylar...

Ekleme: 4.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 4.08.2025 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
''Stop Crying Your Heart Out'', 'Go Let It Out', 'Don't Go Away' şarkılarıyla dünyada büyük hayran kitlesine ulaşan rock grubu Oasis Wembley Stadyumu'nda konser verdi. Oasis, 16 yıllık bir aranın ardından Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul 'Bonehead' Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker ile birlikte turneye çıktı.

Stadyum konserinde korkunç ölüm

KONSERDE FECİ ÖLÜM
Londra'da düzenlenen konser sırasında bir olay yaşandı. Korkunç olayda 40'lı yaşlarda bir adam, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan konser izleyicisinin, ilk değerlendirmelere göre gösterinin sonlarına doğru Wembley Stadyumu'nun üst katlarından düştüğü belirtildi. Olay sonrası polis incelemelere başlarken özellikle kamera görüntülerini ve videoları istedi.

Stadyum konserinde korkunç ölüm

OASIS AÇIKLAMA YAPTI
Oasis grubu yaptığı açıklamada 'Dün geceki konserde bir hayranımızın trajik ölümünü duyduğumuz için şok ve üzüntü içindeyiz. Oasis, olayda hayatını kaybeden kişinin ailesine ve arkadaşlarına içten taziyelerimizi sunar.' dedi.
Polis, stadyumda çalışan memurların, sağlık görevlilerinin ve ambulans görevlilerinin saat 22:20 civarında bir yaralanma ihbarına müdahale ettiğini bildirdi.

Stadyum konserinde korkunç ölüm

İÇECEKLERİN DÖKÜLMESİ ÖLÜME YOL AÇTI
Gösteride olduklarını söyleyen bazı kişiler, sosyal medyada ölümle ilgili paylaşımlarda bulundu. Reddit'te 'Nickibee' adıyla paylaşım yapan bir kişi, en üst katta oturduğunu anlattı ve zeminin dökülen içeceklerden dolayı aşırı ıslak ve kaygan olduğunu, tıpkı bir buz pateni pisti gibi' olduğunu söyledi.

Stadyum konserinde korkunç ölüm

OASIS GRUBU
Oasis, grubu önümüzdeki ay iki konser daha verecek. Oasis, 1991 yılında İngiltere, Manchester'da kuruldu. Grup, 90'ların Britpop akımının bir parçasıydı ve Blur ve Pulp gibi gruplarla birlikte 60'lar esintili akılda kalıcı rock müzikler üretti. 1994'ten 2007'ye kadar yedi albüm çıkardı.
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