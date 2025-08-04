İki kez barışıp ayrıldılar! Yeniden bir aradalar

Magazin dünyasının olaylı çifti, sosyal medyada yaptıkları dikkat çekici paylaşımlarla yeniden barıştıklarını adeta ilan etti."Çift Kişilik Oda", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" ve "Rüya" gibi projelerde rol alan 26 yaşındaki Devrim Özkan ile Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, aşklarına yeni bir sayfa açtı.Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atarak dikkat çeken Torreira, golden sonra eliyle yaptığı kalp işaretiyle tribünlere selam verdi. Aynı akşam, maçı ekran başından izleyen Devrim Özkan da sosyal medya hesabında Torreira’nın yaptığı kalp hareketini taklit ederek bir video paylaştı.Torreira bu hikâyeye "Hayatımın aşkı" yorumu ile karşılık verince ikilinin yeniden bir araya geldiği yorumları sosyal medyada gündem oldu. İkilinin geçmişteki ilişkileri de oldukça konuşulmuştu.Bir dönem aşklarını açıkça yaşayan, ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakarak ayrıldıkları ortaya çıkan çift, daha önce de iki kez barışıp yeniden ayrılmıştı. Torreira'nın uzun süre boyunca Özkan'ın fotoğraflarına beğeni ve yorumlarla yaklaşmasına rağmen karşılık alamadığı, sonunda ise takibi bıraktığı biliniyordu.Ancak bu kez tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerini yeniden takibe alması, ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının kanıtı oldu. Özkan ve Torreira cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ikilinin sosyal medya üzerinden verdikleri mesajlar, aşkın yeniden başladığını ortaya koymak için yeterli oldu.