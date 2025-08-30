  • USD: 40,94 - 41,02
  • EURO: 47,78 - 47,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen evlendi

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Ezgi Şenler dün akşam hayatının imzasını attı. Özel hayatıyla da sıkça konuşulan güzel oyuncu, çocukluktan bu yana tanıştığı Ömer Gürgen ile nikah masasına oturdu. Düğünden kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ekleme: 30.08.2025 - 14:04 Güncelleme: 30.08.2025 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
‘Kalk Gidelim’ , ‘Sadakatsiz’ , ‘Kardeşlerim’ , ‘Kuzey Yıldızı Aşk’ gibi birçok dizide rol alan Ezgi Şenler, uzun yıllardır tanıştığı Ömer Gürgen ile nisan ayında nişanlanmıştı.

Ezgi Şenler, erkek arkadaşı Ömer Gürgen’den gelen evliliik teklifini geçen aylarda kabul etmişti. Çift, hem isteme hem de nişan töreni gerçekleştirmişti.

Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen evlendi

HAYATININ İMZASINI ATTI
Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen çifti, dün akşam birlikteliklerini resmileştirdi. Düğün törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Şenler’in düğününden özel anları ise arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen evlendi

BEĞENİ TOPLADI
Güzel oyuncu, düğününde işlemeli ve kabarık bir gelinlik giydi. Şenler, doğal makyajı ve sıkı sıkıya toplu saçıyla takipçilerinden tam not aldı.

Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen evlendi

ÖMER GÜRGEN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
1992 doğumlu ve Ankara doğumlu olan Ömer Gürgen, futbolcu menajerliği ve spor medyası alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Daha önce Opta gibi uluslararası firmalarda görev yaptı. Kendisi şu an DAZN adlı şirkette, dijital ve YouTube alanında marka içerikleri ve ticari işlerden sorumlu.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Demiryollarında güneş enerjisi dönemi başladı! 1,5 milyar lira tasarruf hedefi
ABD’yi karıştıran iddia: Trump nerede?
CHP'de iç hesaplaşma! 'İhraç listesi hazır'
Ukrayna suikastla sarsıldı! Kurye kılığında infazı gerçekleştirdi
Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı! TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı!
Washington Filistin’in sesini kıstı! Aranan Netanyahu’ya kırmızı halı serdi
Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Koltuk kavgasında kılıçlar çekildi! Altılı Masa'yı hatırlatıp anketleri işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı! 'Yeniden dirilişin tescilidir'
CHP'de büyük kriz! “Elif” krizi delege seçimlerine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle paylaştı! 'Davamız vatanı aziz kılmaktır'
Ömer Çelik'ten Siyonist bakana sert tepki! “Bunları yapanlar modern zamanın Nazileridir”
Patlayıcı robotlarla katliam! Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’e gidiyor! Yerine o isim vekâlet edecek
Halk Şara'yı bağrına bastı! Coşkulu karşılama...
CHP'li Mamak'ta skandal! Belediye araçları alet edildi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi soruşturmasında iddianame hazır !
Bahçeli: Türkiye terörsüz Türkiye'ye ulaşacak
Siyonist alçaklar durmuyor! Yine operasyon...
Sürücülerin çoğu bilmiyor: Bazı trafik ışıklarının beyaz çerçeveli olması bakın ne anlama geliyor

Sürücülerin çoğu bilmiyor: Bazı trafik ışıklarının beyaz çerçeveli olması bakın ne anlama geliyor

Çanakkale Kocabaş Çayı'nda kuraklık: Toplu balık ölümleri yaşanıyor

Çanakkale Kocabaş Çayı'nda kuraklık: Toplu balık ölümleri yaşanıyor

MHRS'de yeni uygulama! Randevu kolaylığı...

MHRS'de yeni uygulama! Randevu kolaylığı...

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı