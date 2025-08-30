Devrim Özkan'dan ameliyat sonrası yeni imaj

Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Devrim Özkan, sağlığına kavuşunca imaj tazeledi. Özkan o hallerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkuttu.Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu söyleyen Özkan, sağlığına kavuştu.Ameliyat olduktan sonra ilk kez dışarı çıkan ünlü oyuncu, arkadaşının doğum günü partisine katıldı.Devrim Özkan'ın saçlarında değişikliğe gittiği ve ön kısmını sarıya boyattığı dikkatlerden kaçmadı.Son durumunu da paylaşan Özkan, "İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin." ifadelerini kullandı.