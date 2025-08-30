Alina Boz ve Umut Evirgen tatilde
Alina Boz ile Umut Evirgen, tatil için Roma'yı tercih etti. Ünlü çift Roma'da bir kez daha aşk tazeledi.
Alina Boz ile Umut Evirgen, aşk tatiline çıktı.
Alina Boz ile Umut Evirgen, 5 aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırmıştı.
İkilinin gözlerden uzak süren evliliği devam ediyor.
İTALYA'YA GİTTİLER
Alina Boz ile Umut Evirgen, tatil için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmeyi tercih etti.
Ünlü çiftin tatil pozlarını Alina Boz yayınladı.
27 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaştığı İtalya fotoğrafları büyük ilgi gördü.
Alina Boz ile Umut Evirgen, 5 aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırmıştı.
İkilinin gözlerden uzak süren evliliği devam ediyor.
İTALYA'YA GİTTİLER
Alina Boz ile Umut Evirgen, tatil için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmeyi tercih etti.
Ünlü çiftin tatil pozlarını Alina Boz yayınladı.
27 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaştığı İtalya fotoğrafları büyük ilgi gördü.