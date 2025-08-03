Baba-kız aynı sahnede! Ozan Doğulu'ya kızı Arya'dan büyük sürpriz

Prodüktör ve DJ Ozan Doğulu, Bodrum Yalıkavak'taki sahnesinde büyük bir sürpriz yaşadı. Doğulu'nun kızı Arya, sahneye çıkarak babasının çaldığı şarkılara sesiyle eşlik etti.

Prodüktör ve Dj Ozan Doğulu Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Ozan Doğulu'ya gecede, kızı Arya Doğulu tarafından büyük bir sürpriz gerçekleşti. Arya Doğulu elinde mikrofon ile sahneye çıkarak, babasına sürpriz yaptı.Babasının çaldığı şarkıları söyleyen Arya'nın sesini duyanlar, 'Doğulu ailesinin yeni solisti' yorumunda bulundular.İşletmeciliğini sunucu Lokman Dağ'ın yaptığı Xenza Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ozan Doğulu, kızıyla birlikte davetlilere eğlenceli bir akşam yaşattı.