  • USD: 40,52 - 40,59
  • EURO: 46,24 - 46,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Baba-kız aynı sahnede! Ozan Doğulu'ya kızı Arya'dan büyük sürpriz

Prodüktör ve DJ Ozan Doğulu, Bodrum Yalıkavak'taki sahnesinde büyük bir sürpriz yaşadı. Doğulu'nun kızı Arya, sahneye çıkarak babasının çaldığı şarkılara sesiyle eşlik etti.

Ekleme: 3.08.2025 - 18:10 Güncelleme: 3.08.2025 - 18:13 / Editör: Ozge Selin
Prodüktör ve Dj Ozan Doğulu Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Ozan Doğulu'ya gecede, kızı Arya Doğulu tarafından büyük bir sürpriz gerçekleşti. Arya Doğulu elinde mikrofon ile sahneye çıkarak, babasına sürpriz yaptı.

Baba-kız aynı sahnede! Ozan Doğulu'ya kızı Arya'dan büyük sürpriz

Babasının çaldığı şarkıları söyleyen Arya'nın sesini duyanlar, 'Doğulu ailesinin yeni solisti' yorumunda bulundular.

Baba-kız aynı sahnede! Ozan Doğulu'ya kızı Arya'dan büyük sürpriz

İşletmeciliğini sunucu Lokman Dağ'ın yaptığı Xenza Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ozan Doğulu, kızıyla birlikte davetlilere eğlenceli bir akşam yaşattı.

Kapadokya’da yeni koruma ve turizm eylem planı devrede!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye halkının yanında!
Bakanlık düğmeye bastı! O ürünlerin satışı tamamen yasaklandı
İsrail'de 'Türkiye' korkusu! Siyonist basın açık açık yazdı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı! 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Gazze alarm veriyor! Yaşanan kriz dünya manşetlerinde
Yeni mega proje! Türkiye'nin 3. deniz üzeri havalimanı yolda
TOGG yurt dışı satışları başlıyor! Yerli otomobil dünya sahnesinde
İstanbul'da çöp dağları yükseliyor! CHP'li belediyelere tepki çığ gibi
Selçuk Bayraktar NeXT Sosyal'i anlattı: Siber saldırılara maruz kaldık
Trump'tan Rusya'ya gözdağı! Nükleer denizaltı hamlesi dünyayı tetikledi
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 60 bin 430'a yükseldi
İmamoğlu'nun adaylığı o gün açıklanacak mıydı? Nuray Başaran'dan çarpıcı iddia!
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ terör örgütüne darbe
İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
CHP'li belediyenin yönettiği Tekirdağ'da su isyanı! 'Bize ceza mı veriyorsunuz?'
Abdulkadir Uraoğlu duyurdu! 20 yılda 3 milyar euro tasarruf sağlayacak
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI İSTANBUL’DA VATANDAŞLARA BULUŞMAYA BAŞLADI
İnsanlık geç kaldı! 2025 yılında soykırım önlenemedi
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun yol haritası belli oldu! Toplumun tüm kesimleriyle görüşülecek
Tüketicileri böyle avlıyorlar! 10 yönteme dikkat

Tüketicileri böyle avlıyorlar! 10 yönteme dikkat

Uzman isim uyardı! Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir

Uzman isim uyardı! Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir

Kırmızı listede aranıyor: Bir ilimizde görüldü!

Kırmızı listede aranıyor: Bir ilimizde görüldü!

Bir köy diken üstünde! Hayatları karardı

Bir köy diken üstünde! Hayatları karardı

Arıların gücüyle şifa! Yeni tedavi yöntemi Türkiye'de başladı

Arıların gücüyle şifa! Yeni tedavi yöntemi Türkiye'de başladı

iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji

iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji