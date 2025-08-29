Yasmin Erbil'e küfür edildi

Sekizinci kez nikah masasına oturan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan, dün akşam evlendi.Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde 6'ncı kez nikah masasına oturdu.ÇOCUKLARI DA GELDİÇiftin nikah törenine Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.Babasının evlenmesini istemediği bilinen Yasmin Erbil, nikah öncesi görüntülendi. Ünlü isim konuşmak istemeyince bir muhabir arkasından küfretti.Sosyal medyada gündem olan o anları Yasmin Erbil, kendi Instagram sayfasından da paylaştı.'ÇOK AYIP GERÇEKTEN'Erbil görüntüye; 'Arkadaşlar ben de duydum sonra videoyu izleyince. O sırada asla duymadım. Ama Akif'e yazdım hemen ve onlardan biri olmadığını söyledi. Kim bilmiyorum çok ayıp gerçekten.' ifadelerini not düştü.