  • USD: 40,94 - 41,02
  • EURO: 47,78 - 47,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yasmin Erbil'e küfür edildi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in arkasından küfredildi. Ünlü isim, sosyal medyada gündem olan o anlarla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 29.08.2025 - 16:51 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Sekizinci kez nikah masasına oturan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan, dün akşam evlendi.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde 6'ncı kez nikah masasına oturdu.

ÇOCUKLARI DA GELDİ

Çiftin nikah törenine Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

Babasının evlenmesini istemediği bilinen Yasmin Erbil, nikah öncesi görüntülendi. Ünlü isim konuşmak istemeyince bir muhabir arkasından küfretti.

Sosyal medyada gündem olan o anları Yasmin Erbil, kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

'ÇOK AYIP GERÇEKTEN'

Erbil görüntüye; 'Arkadaşlar ben de duydum sonra videoyu izleyince. O sırada asla duymadım. Ama Akif'e yazdım hemen ve onlardan biri olmadığını söyledi. Kim bilmiyorum çok ayıp gerçekten.' ifadelerini not düştü.

Yasmin Erbil'e küfür edildi
CHP'li Mamak'ta skandal! Belediye araçları alet edildi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi soruşturmasında iddianame hazır !
Bahçeli: Türkiye terörsüz Türkiye'ye ulaşacak
Siyonist alçaklar durmuyor! Yine operasyon...
Numan Kurtulmuş açıkladı! Yıl sonuna kadar tamam...
Emine Erdoğan'dan teknofest paylaşımı...
İzmir'de vahşet! Yok artık dedirten olay...
Motokuryeye dehşeti davası başladı: Tutuklu sürücüden “can güvenliği” savunması
İşsizlik oranı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi, Nikkei Shimbun gazetesinde yayınlandı
Bakanlık düğmeye bastı! Et ithalatını önleyecek proje
Meclis Gazze için olağanüstü toplanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma Sanayiimiz her alanda destan yazıyor
Erdoğan Zelensky görüşmesi! Gündemde ne var?
Milli İHA’lar Aksungur ve Akıncı Afyon semalarında
Ünlü iş insanı yoğun bakımda! Kızı paylaştı...
MSB son dakika duyurdu: Teslimatlar tamamlandı!
Kiev'de uyku yok! Putin durmadı...
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoru kırıldı
Sosyal medyada büyük tepki topladı: Çamlıca Cami avlusunda ahlaksız görüntüler
Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!

İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!

Bakan Duyurdu! Hapis cezası yolda...

Bakan Duyurdu! Hapis cezası yolda...

İsrail'in kuklaları! Devler diz çöktü...

İsrail'in kuklaları! Devler diz çöktü...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı