Serdar Ortaç'a fena kızdı!

Sevgilisi Gülseren Ceylan ile hayatını birleştiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, düğün sonrası konuştu. Erbil, nikah şahidi olarak yazdırdığı Serdar Ortaç hakkında da açıklama yaptı.

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle bilinen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz bir şekilde evlenme kararı alarak herkesi şaşırtmıştı.Magazin gündeminden düşmeyen çift, dün akşam hayatlarını birleştirdi.ŞAHİT DÜĞÜNE GELMEDİÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil, düğününe davet ettiği ve nikah şahidi olarak yazdırdığı yakın arkadaşı Serdar Ortaç'ın düğüne katılmamasına tepki gösterdi.Erbil, Ortaç'ın nikaha gelmemesini ve kendisinden haber almamayı büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.'MANEVİYATI YOK'Erbil açıklamasında, 'Uyuyakalmış, nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak.' diyerek Serdar Ortaç'a karşı sert sözler sarf etti.Bu açıklamalar, ünlü şovmenin hayal kırıklığını ve üzüntüsünü göstermiş oldu.