Serdar Ortaç'a fena kızdı!

Sevgilisi Gülseren Ceylan ile hayatını birleştiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, düğün sonrası konuştu. Erbil, nikah şahidi olarak yazdırdığı Serdar Ortaç hakkında da açıklama yaptı.

Ekleme: 29.08.2025 - 16:54 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Bir dargın bir barışık ilişkileriyle bilinen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz bir şekilde evlenme kararı alarak herkesi şaşırtmıştı.

Magazin gündeminden düşmeyen çift, dün akşam hayatlarını birleştirdi.

ŞAHİT DÜĞÜNE GELMEDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, düğününe davet ettiği ve nikah şahidi olarak yazdırdığı yakın arkadaşı Serdar Ortaç'ın düğüne katılmamasına tepki gösterdi.

Erbil, Ortaç'ın nikaha gelmemesini ve kendisinden haber almamayı büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

'MANEVİYATI YOK'

Erbil açıklamasında, 'Uyuyakalmış, nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak.' diyerek Serdar Ortaç'a karşı sert sözler sarf etti.

Bu açıklamalar, ünlü şovmenin hayal kırıklığını ve üzüntüsünü göstermiş oldu.

Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!

Bakan Duyurdu! Hapis cezası yolda...

İsrail'in kuklaları! Devler diz çöktü...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

