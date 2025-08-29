  • USD: 40,94 - 41,02
Şarkıcı Lara'dan üzen haber!

Ünlü şarkıcı Lara, sevenleriyle üzen haberi paylaştı. Beyninde bir kitle belirdiğini söyleyen Lara'ya destek mesajı yağdı.

Uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenen ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, bu kez sevenleriyle üzen haberi paylaştı.

Beyninde bir kitle belirlendiğini belirten Lara'ya destek mesajları yağdı.

Lara şunları yazdı:

'KOLAY BİR SINAV DEĞİL'

'Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir.

Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim.'

Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!

Bakan Duyurdu! Hapis cezası yolda...

İsrail'in kuklaları! Devler diz çöktü...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

