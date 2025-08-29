  • USD: 40,94 - 41,02
Elbisesi gündem oldu!

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile tek celsede boşanan Pelin Akil, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. 2019'da da Alin ve Lina adında ikiz kızları dünyaya gelmişti.

Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

MİNİ ELBİSESİYLE DAVETTE

Herkesi şaşırtan boşanma büyük ses getirmiş, ikilinin yaptıkları sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti.

Son olarak bir davete katılan Pelin Akil, siyah mini elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Akil'in tüm pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

