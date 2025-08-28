  • USD: 40,97 - 41,05
Son hali şoke etti!

Kilolu halleriyle bilinen Emre Mutlu 133 kilodan kurtuldu. Ünlü isim, son halini paylaşınca gündem oldu.

Vine platformunun olduğu dönemlerde popüler fenomenlerinden biri olan Emre Mutlu, kariyerine komedyen olarak devam ediyor. Emre Mutlu son haliyle gündeme geldi.

MİDE AMELİYATI OLDU

Instagram'da 2,4 milyon takipçiye sahip olan Emre Mutlu, bir süre önce geçirdiği mide ameliyatıyla kilo verme sürecine başladı.

133 KİLO GİTTİ

Yaklaşık 18 aylık süreçte 133 kilo veren ünlü komedyen, değişimini önceki ve şimdiki halleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Hedeflediği kiloya ulaşmak için önünde yalnızca 23 kilo kaldığını açıklayan Mutlu, son halini paylaştı. 'Kaldı 23' diyen komedyene sosyal medyada beğeni yağdı.

