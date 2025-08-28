  • USD: 40,97 - 41,05
İrem Derici hastanelik oldu

Apartmanın önünde düşüp başını çarpan İrem Derici, hastanelik oldu. Başına dikiş atılan Derici, son durumu hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 28.08.2025 - 16:46 Güncelleme: 28.08.2025 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici'den yine kötü haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle hastanelik olan ünlü isim, odadan paylaşım yapıp son sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.

Derici, “Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Hem boğazım hem kulağım iltihaplandı. Önce antibiyotik verdiler, sonra vitamin takviyesi yapacaklar. Kimin gözü kaldıysa gözüne...” demişti.

İrem Derici bu kez evinde kaza geçirerek hayranlarını endişelendirdi.

BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Apartman girişindeki merdivenlerden düşen Derici, başını çarpıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının başına on dikiş atıldı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Derici, düşmenin etkisiyle yüzünde morluklar olduğunu da söyledi.

Yaşadığı talihsiz olay sonrası konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyuran Derici “Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

O özellik TikTok'a rakip! Instagram'da yeni dönem...

ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi: 16 yaşındaki genç hayatına son verdi! Ailenin açtığı dava tarihe geçti

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu