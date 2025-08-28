  • USD: 40,97 - 41,05
Eşi için devasa sürpriz

Evlendikten sonra annesiyle arası bozulan ünlü şarkıcı Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a özel ultra lüks araç tasarlattı.

Annesi ve eşi arasında kalan Reynmen, özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Reynmen annesini kıskandıracak bir olaya imza attı. Her zaman eşinin yanında olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı, şimdi de eşi için tasarlattığı özel araçla gündeme geldi.

ÖZEL TASARIM

Dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşlarının kullanıldığı araç, son teknolojilerle donatıldı. Mobil bir yaşam alanına dönüştürülen araçta toplantılar için özel detaylar var.

İÇİNE 2 MİLYON TL HARCADI

Araçta yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 ile eğlence deneyimi, kahve makinesi ve özel buzdolabı yer alıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Reynmen aracın iç dizaynına tam 2 milyon TL harcadı.

Sosyal medyada gündem olan lüks araca dair ise akla hemen sosyal medyadan gelini ve oğluna göndermeler yapan Nasibe Yılmaz Aktaş geldi.

Reynmen'in jestini gören sosyal medya kullanıcıları Instagram'da "Annen görmesin", "Kaynana çıldırır" gibi yorumlar yaptı.

