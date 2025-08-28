  • USD: 40,96 - 41,04
Dev aşk sona erdi!

Çapkınlıklarıyla bilinen ünlü iş insanı Hakan Sabancı da Instagram'daki sürpriz hamlesiyle iddiaları doğruladı. Hande Erçel aşkı sona erdi.

28.08.2025
Magazin dünyasının merak edilen çiftlerinden başarılı oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın ilişkisi, hayranları evlilik beklerken bir anda bitti.

31 yaşındaki Hande Erçel'in, geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak çift, aralarında hiçbir problem olmadığını ve çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Ünlü ikili, son olarak İtalya’da romantik bir tatile çıkmış ve peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla binlerce beğeni almıştı.

ÖNCE HANDE SİLDİ

Yine ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, bu defa yalanlamamıştı.. Artık ilişkilerindeki sorunları aşamayan ve evlenmek isteyen çiftten Hande Erçel, Hakan Sabancı ile birlikte oldukları tüm fotoğrafları Instagram hesabından silmişti.

HAKAN DA SİLDİ

Bu hamlesinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, ünlü iş insanından karşı hamle geldi. Erçel'in ardından Hakan Sabancı da birlikte yer aldıkları tüm kareleri Instagram hesabından kaldırdı. Bu sürpriz gelişme, çiftin ayrılığını doğrulamış oldu.

ARZU SABANCI ENGELİ

Hande Erçel artık ilişkilerini nikâh masasına taşımak istiyor, Sabancı da buna sıcak bakıyordu. Ancak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermemesi ilişkinin sonunu getirdi.

"CEHALET UYKU GİBİDİR"

Arzu Sabancı, ayrılığın ardından "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

ÖZGE ULUSOY'U DA İSTEMEMİŞTİ

Daha önce de Özge Uulsoy ve büyük oğlu Hacı Sabancı'nın ilişkisinin bitmesine neden olan Arzu Sabancı, sosyal medyada "kötü anne" yorumlarıyla karşı karşıya kaldı.

KÜÇÜK OĞLUYLA YURT DIŞINA GİTTİ

Ve tepkiler üzerine Arzu Sabancı, küçük oğlu Kerim Sabancı ile yurt dışına gitti.

