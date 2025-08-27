Yeni partnerini takipten çıktı!

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini sosyal medyadan ifşalamıştı.Sosyal medyada büyük ses getiren taciz iddiasının ardından Tayanç Ayaydın'ın yeni projesindeki yeni partneri Burçin Terzioğlu'ndan çirkin iddialar sonrası yeni bir hamle geldi.Terzioğlu, yeni sezonda Now Tv ekranlarında yayınlanacak olan Güzelkoy dizisindeki partneri Ayaydın hakkındaki taciz iddialarına sessiz kalmadı.'KADININ YANINDAYIM'Ayaydın'ı takipten çıkan Burçin Terzioğlu, bir de mesaj yayınladı. Terzioğlu, 'Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.' ifadelerini kullandı.