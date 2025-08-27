  • USD: 40,96 - 41,04
Yeni partnerini takipten çıktı!

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Tayanç Ayaydın'ın yeni projesindeki partneri Burçin Terzioğlu ünlü oyuncuyu sosyal medya hesabından sildi.

Ekleme: 27.08.2025 - 10:16 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:28 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Ensonhaber
Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini sosyal medyadan ifşalamıştı.

Sosyal medyada büyük ses getiren taciz iddiasının ardından Tayanç Ayaydın'ın yeni projesindeki yeni partneri Burçin Terzioğlu'ndan çirkin iddialar sonrası yeni bir hamle geldi.

Terzioğlu, yeni sezonda Now Tv ekranlarında yayınlanacak olan Güzelkoy dizisindeki partneri Ayaydın hakkındaki taciz iddialarına sessiz kalmadı.

'KADININ YANINDAYIM'

Ayaydın'ı takipten çıkan Burçin Terzioğlu, bir de mesaj yayınladı. Terzioğlu, 'Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

O özellik TikTok'a rakip! Instagram'da yeni dönem...

ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi: 16 yaşındaki genç hayatına son verdi! Ailenin açtığı dava tarihe geçti

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu

