Ünlü şarkıcı evlilik teklifi aldı

Aşkı bulan ünlülerden şarkıcı Taylor Swift, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Travis Kelce'den evlilik teklifi aldı

Ekleme: 27.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Taylor Swift ile Kansas City Chiefs’in yıldız oyuncusu Travis Kelce, Eylül 2023’ten bu yana aşk yaşıyor.

İkiliden uzun zamandır beklenilen haber geldi. Aşıklar evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarını sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.

Ünlü şarkıcı evlilik teklifi aldı

'EVET' DEDİ

Çiçeklerle döşeli koca bir bahçede diz çöküp evlilik teklifini gerçekleştiren Amerikan futbolcusu Travis Kelce, yüzüğü de kendi tasarladı. Romantik aşık, böylelikle dünyaca ünlü şarkıcıdan 'Evet'i de kaptı!

Yapılan paylaşımda, Travis Kelce’nin Taylor Swift’e evlenme teklif ettiği anlar yer aldı ve altına, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notu düşüldü.

Ünlü şarkıcının parmağındaki büyük taşlı yüzük ise sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı evlilik teklifi aldı
2025–2026 Üniversite Kayıt Takvimi Açıklandı: e-Kayıt o tarihte başlıyor

Sürücüler dikkat: Bu yol 2 ay boyunca kapalı kalacak

Naci Görür'den deprem fırtınasının ardından sitem dolu sözler: Yeter artık!

Edirne'de kuraklık nedeniyle kuruyan gölde çatlaklar

Uzmanlar uyarıyor! Yeterince su içmiyorsanız...

Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu

