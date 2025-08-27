Ünlü şarkıcı evlilik teklifi aldı

Taylor Swift ile Kansas City Chiefs’in yıldız oyuncusu Travis Kelce, Eylül 2023’ten bu yana aşk yaşıyor.İkiliden uzun zamandır beklenilen haber geldi. Aşıklar evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarını sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.'EVET' DEDİÇiçeklerle döşeli koca bir bahçede diz çöküp evlilik teklifini gerçekleştiren Amerikan futbolcusu Travis Kelce, yüzüğü de kendi tasarladı. Romantik aşık, böylelikle dünyaca ünlü şarkıcıdan 'Evet'i de kaptı!Yapılan paylaşımda, Travis Kelce’nin Taylor Swift’e evlenme teklif ettiği anlar yer aldı ve altına, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notu düşüldü.Ünlü şarkıcının parmağındaki büyük taşlı yüzük ise sosyal medyada gündem oldu.