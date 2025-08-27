  • USD: 40,96 - 41,04
Tamı tamına 24 kilo verdi!

Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk hamilelikte aldığı kiloların neredeyse hepsini verdiğini açıkladı.

Ekleme: 27.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:27 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Ensonhaber
Ekranlar esmer güzellerinden ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te hayatını birleştirmişti.

Sürpriz bir şekilde Paris'te nikâh masasına oturan ünlü çift, herkesi şaşırtmıştı.

NİKAHTAN HEMEN SONRA BEBEK

Pamuk, evlendikten kısa bir süre sonra da 'Hot mom alert' notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu. İkili, geçen 29 Ocak'ta da oğullarını kucaklarına almıştı.

Pamuk, önceki gün Instagram'da takipçileriyle soru cevap gerçekleştirdi.

Oyuncu, hamileliği boyunca kaç kilo aldığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

KALDI 8

'Hazır mısın? 32 kilogram aldım. Çoğu kilomu verdim sanırım 8 kilo kaldı. Egzersiz yapmadım, diyet yapmadım. Sadece iştahım yok ve Mylan'la uğraşmaktan kilolarımı verdim.'

Tamı tamına 24 kilo verdi!
Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

O özellik TikTok'a rakip! Instagram'da yeni dönem...

ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi: 16 yaşındaki genç hayatına son verdi! Ailenin açtığı dava tarihe geçti

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu

