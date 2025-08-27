  • USD: 40,96 - 41,04
Taciz ifşaları hakkında konuştu!

Şu sıralar magazin gündeminde yer alan taciz ifşalarına Tuba Ünsal kayıtsız kalmadı. 'Benim de başıma geldi' diyerek açıklamalarda bulundu.

Şu sıralar ünlü isimlerin sosyal medyada paylaştığı ifşalar geniş yankı uyandırıyor.

İddia sahiplerinin yayınladıkları mesajların ardından sektörde 'susma ve korkma' hareketinin fitili ateşlendi. Gündem olan akımla bu zamana kadar dile getirmedikleri iddiaları dile getirmeye başladı.

'ERKEK EGEMENLİĞİ VAR'

Ekranların popüler isimlerinden Tuba Ünsal, konuya dair açıklamalar da bulundu. Ünlü isim; 'Erkek egemen bir sektör. Benim de başıma geldi. Bunu bugün konuşabildiğimiz için çok mutluyum.' dedi.

Ünsal'a daha sonra yaşadığı taciz olayının hangi projede başınıza geldiği soruldu. Ünlü isim; 'Bunlar işi magazinleştirmek olur. Bir masada 4 kadından 3'ü konuştuğunda tacize uğruyor.' diyerek yanıt verdi.

Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

O özellik TikTok'a rakip! Instagram'da yeni dönem...

ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi: 16 yaşındaki genç hayatına son verdi! Ailenin açtığı dava tarihe geçti

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu

