Deniz Ailesi’nde Sürpriz Protokol! Sulh Sağlandı mı? Beyaz Magazin ortaya çıkardı

Uzun süredir aile içi anlaşmazlıklarla gündemden düşmeyen Deniz kardeşler, bu kez sürpriz bir gelişmeyle magazin basınının manşetlerine taşındı. Aralarındaki tartışmalarla sık sık gündeme gelen aile fertleri, sonunda dikkat çekici bir protokole imza attı.Aile içinde uzun süredir süren gerginliklerin ardından taraflar arasında dikkat çekici bir protokol imzalandığı böyle ortaya çıktı.Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programında duyurulan bu gelişme, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Aile içinde uzun süredir süren gerginliğin ardından atılan bu adım, taraflar arasında bir “sulh” havası doğup doğmayacağı sorusunu akıllara getirdi.BEYAZ MAGAZİN'E ÖZEL AÇIKLADI!Yaşanan gelişmeleri doğrulayan Özcan ve Ercan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kadriye Deniz, protokolün ayrıntılarını şu sözlerle dile getirdi:'Çocuklar böyle böyle oldu, dün gece 00.00'da protokol imzalandı. 2 tane villa Ercan'ımın üzerine geçti. Ben de gönül rahatlığıyla Aydın'a geri döndüm, tedavilerim var.'Bu açıklamayla birlikte aile içinde uzun süredir devam eden mal paylaşımı tartışmalarının da önemli ölçüde sonuçlandığı ortaya çıkmış oldu.Kadriye Deniz, sözlerinin devamında oğlu Özcan Deniz'e de teşekkür ederek aile birliğinin korunması adına gösterdiği tavra vurgu yaptı.Magazin kulislerinde “Deniz Ailesi'nde buzlar eriyor mu?” sorusu gündeme gelirken, protokol sonrası aile içi ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.