Ünlü oyuncu takipçileriyle soru cevap yaptı!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve eşi futbolcu Yusuf Yazıcı'nın mutlu evlilikleri devam ediyor. Oğlu Mylan'ı kucağına alan ve setlere bir süre ara veren Melisa Aslı Pamuk, hamilelik sürecinde kaç kilo aldığını açıkladı.

Ekleme: 25.08.2025 - 20:04 Güncelleme: 25.08.2025 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti. Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı.

Anne olduktan sonra setlere ara veren fakat sosyal medyayı aktif kullanan Melisa Aslı Pamuk, hamileliği boyunca kaç kilo aldığını açıkladı.

Bir takipçisinin sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, "Hazır mısın? 32 kilogram aldım. Çoğu kilomu verdim sanırım 8 kilo kaldı.

Egzersiz yapmadım, diyet yapmadım. Sadece iştahım yok ve Mylan'la uğraşmaktan kilolarımı verdim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu aynı zamanda anne olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Deniz keyfi kabusa döndü! Kaşıntı ve yanmanın sebebi ortaya çıktı

Uzmanlar uyarıyor! Yeterince su içmiyorsanız...

Sapanca Gölü’nde yakaladı! Öpüp suya geri bıraktı

Bu üç cihazı fişten çekin! Kapatmak yetmiyor, faturayı uçuruyor

Bilim tarafından kanıtlandı! Hafızanız böyle güçlenecek

İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti

