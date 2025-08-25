  • USD: 40,92 - 40,99
Özge Borak, üniversiteli oldu!

Yaklaşık iki yıllık yoğun çalışmanın ardından YKS başarısıyla istediği üniversiteye yerleşen Özge Borak, mutluluğunu paylaştı; "Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım"

Ekleme: 25.08.2025 - 20:18 Güncelleme: 25.08.2025 - 20:19 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS’ye girerek üniversiteyi kazandığını takipçileriyle paylaştı. Borak, paylaşımında süreci yaşadığı süreci anlattı.

"BEN DE İSTEDİĞİM ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLAR ARASINDAYIM"

Özge Borak, paylaşımında iki yıl boyunca tatil yapmadan çalıştığını belirterek; "Şimdi paylaşacağım bilgiyi bu fotoğrafla paylaşmak istedim. Çünkü yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım ve bu yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar geçerken, onlara tatil yapmaya başlamama inanamayışım ve “Üniversite sınavı ne olacak acaba?” sorusu eşlik ediyordu. Düşündükçe, aklımdakilere hâlâ “nasıl olur?” diye anlam veremediklerim var; bazıları için memnuniyetim arttı, bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim, duruyor olduğu yerde. Fakat bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu: Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun."

Özge Borak, üniversiteli oldu!

Özge Borak, hangi üniversiteyi kazandığını açıklamadı.

