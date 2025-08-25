Fahriye Evcen'den ağustos paylaşımı geldi!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftin boşanacakları iddia edilmişti. Sosyal medyada, ikilinin kavga ettiği ve boşanacağı iddiaları hızla yayılınca, Evcen ve Özçivit'ten yeni bir açıklama gelmişti.HUKUKİ SÜREÇBurak Özçivit ve Fahriye Evcen, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır." demişti.BURAK ÖZÇİVİT'İ DE PAYLAŞTISosyal medyada iddialar yine dolaşınca bu kez Fahriye Evcen'den peş peşe fotoğraf paylaşımı geldi. Ağustos ayının fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, eşi Özçivit'e de yer verdi.Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.