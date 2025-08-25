  • USD: 40,92 - 40,99
Enes Batur'a 5 kuruşluk dava

Youtube denilince akla gelen isimlerden biri olan Enes Batur, son günlerde yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor. Evlenmek üzere olan eski sevgilisine sürekli gönderme yapan Enes Batur hakkında dava açıldı. Konuyla ilgili konuşan Başak Karahan, " 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.08.2025 - 20:08 Güncelleme: 25.08.2025 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Başak Karahan, evlilik hazırlıklarıyla gündemde. Uzun zamandır aşk yaşadığı Halil Ünlü ile evlenmeye hazırlanan Başak Karahan, son günlerde zor zamanlar geçiriyor.

2015 yılında aşk yaşadığı Enes Batur'dan 2018 yılında ayrılmaya karar veren Başak Karahan, günlerdir eski sevgilisinin göndermeleriyle karşı karşıya.

Başak Karahan’ın yaklaşan düğününü öğrenen Enes Batur, önce sosyal medyada eski fotoğraflarını kısa süreliğine profil yaptı. Tepkiler üzerine profil fotoğrafını değiştiren Batur bu kez Youtube'da ortaya çıktı.

Batur bu kez Youtube adını 'Enes Batur Karım da Karım' olarak değiştirdi. Günlerdir sessizliğini koruyan Başak Karahan'dan yeni açıklama geldi.

Dava açan Karahan, "7 yıldır maruz kaldığımız psikolojik şiddete artık sizlere şahitsiniz. Karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

GÜNLER SONRA EVLENECEK

Başak Karahan, günler sonra hayatını Halil Ünlü ile birleştirecek. Çift 5 yıldır aşk yaşıyor.
Deniz keyfi kabusa döndü! Kaşıntı ve yanmanın sebebi ortaya çıktı

Uzmanlar uyarıyor! Yeterince su içmiyorsanız...

Sapanca Gölü’nde yakaladı! Öpüp suya geri bıraktı

Bu üç cihazı fişten çekin! Kapatmak yetmiyor, faturayı uçuruyor

Bilim tarafından kanıtlandı! Hafızanız böyle güçlenecek

İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti

