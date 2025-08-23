Ünlü oyuncunun baba acısı!
Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, hayatını kaybetti.
Genç oyuncu, acı haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı:
"Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam..."
