Taciz iddiaları hakkında konuştu

Oyuncu Doğa Lara Akkaya 'nın ortaya attığı taciz iddialarının ardından ünlü isimler de tepki göstermeye devam etti. Gülşen, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullanırken, Nazan Öncel ise "Kadının beyanı esastır "dedi.

Dizi-film sektöründeki taciz iddiaları gündemi sarstı ve sosyal medyada paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Gülşen, fotoğrafçı Mesut Adlin'in isminin taciz iddialarına karışmasının ardından "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı. Nazan Öncel'den de yeni bir paylaşım geldi.

NAZAN ÖNCEL DE TACİZ İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU
Nazan Öncel yaptığı paylaşımda, "Kadının beyanı esastır! Bugün yaşanan taciz olayında ve ardından gözler önüne serilen "ifşa dalga" sında sesini yükselten, yüreğini bir umutla açan tüm kadınlarımızın sonsuz inancımla yanlarındayım. Bunu hafife alan insanların sanatın içinde, hayatımın herhangi bir alanında yeri olmaz. Yolum yolunuzdur. Kol kırılır yen içinde kalır' gibi saçmalıklara aldırmadan babanızın oğlu olsa korkmadan söyleyin; susmayın!" dedi.

GÜLŞEN'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Yaşananlara tepkiler gelirken şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

Gülşen ikinci paylaşımında da, "O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için." dedi.

