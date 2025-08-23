Taciz iddiaları hakkında konuştu

Dizi-film sektöründeki taciz iddiaları gündemi sarstı ve sosyal medyada paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Gülşen, fotoğrafçı Mesut Adlin'in isminin taciz iddialarına karışmasının ardından "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı. Nazan Öncel'den de yeni bir paylaşım geldi.NAZAN ÖNCEL DE TACİZ İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTUNazan Öncel yaptığı paylaşımda, "Kadının beyanı esastır! Bugün yaşanan taciz olayında ve ardından gözler önüne serilen "ifşa dalga" sında sesini yükselten, yüreğini bir umutla açan tüm kadınlarımızın sonsuz inancımla yanlarındayım. Bunu hafife alan insanların sanatın içinde, hayatımın herhangi bir alanında yeri olmaz. Yolum yolunuzdur. Kol kırılır yen içinde kalır' gibi saçmalıklara aldırmadan babanızın oğlu olsa korkmadan söyleyin; susmayın!" dedi.GÜLŞEN'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİYaşananlara tepkiler gelirken şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.Gülşen ikinci paylaşımında da, "O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için." dedi.