Rapçi Çakal'dan ilk açıklama geldi

Çakal ismiyle tanınan ünlü rapçi Emirhan Çakal, verdiği konser sonrası silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan yaralı rapçi, ilk açıklamasını, "Ben iyiyim, yürüyebiliyorum" sözleriyle hastane odasından bir kare paylaşarak yaptı.

Ekleme: 23.08.2025 - 13:37 Güncelleme: 23.08.2025 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konserin ardından vinç ile sahneden indirilirken tüfekle bacağından vuruldu.

'Lütfen', 'Pişman', 'Mahvettim', 'İmdat' gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki Çakal'ın sağ dizine saçma isabet etti.

YARALI RAPÇİ TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan rapçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk tedavisi yapılan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D., olduğu belirlendi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Rapçi Çakal'dan ilk açıklama geldi

"SAĞLIĞIM YERİNDE, YÜRÜYEBİLİYORUM"

Hastanedeki tedavisi devam eden Emirhan Çakal'dan ilk kare geldi.

Hastane odasından paylaşım yapan rapçi, sevenlerine iyi olduğunu duyurdu.

Kendisini arayan herkese teşekkür eden Çakal, "Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm" dedi.

"TEK İSTEĞİM, YAPTIĞIM İŞLERLE GÜNDEME GELMEK"

Emirhan Çakal, sözlerine şöyle devam etti:

Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil.

Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayın isterim. Tek dileğim bu yolca vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye'de başlayan bu yolculuğu, globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla...

Çakal'ın yakın arkadaşı, Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver de saldırı sonrası ünlü ismi hastanede ziyaret etti.

Rapçi Çakal'dan ilk açıklama geldi
