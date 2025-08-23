  • USD: 40,85 - 40,92
Kız çocuğunu evlat edindi

Oyuncu Millie Bobby Brown (21) ve eşi Jake Bongiovi, ailelerine küçük bir kız çocuğu eklediklerini duyurdu. Millie sosyal medyada, “Bu yaz tatlı kızımızı evlat edindik. Bu güzel ebeveynlik sürecine huzur ve gizlilik içinde başlıyoruz. Ve şimdi… üç kişiyiz” paylaşımını yaptığı bir açıklamayla bu heyecan verici haberi paylaştı.

Ekleme: 23.08.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.08.2025 - 13:43
Millie, daha önce katıldığı SmartLess podcast’te annesi Kelly Brown’un 21 yaşında anne olduğunu paylaşmıştı: “Annem 21 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi, babam ise 19 yaşındaydı. Ben Jake ile tanışmadan önce bile annem gibi bir anne olmak istemiştim.” demişti.

Millie ve Bon Jovi'nin oğlu olan Jake, ilişkilerinin başından itibaren hayat ve aile planları konusunda birbirleriyle uyum içindeydiler. “Aile kurmak benim için çok önemlidir. Jake de bunun farkında,” diyen Millie, eşinin “önce evlenelim” şartını memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Bu üç cihazı fişten çekin! Kapatmak yetmiyor, faturayı uçuruyor

Bilim tarafından kanıtlandı! Hafızanız böyle güçlenecek

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti

