Tatilin sonu kötü bitti! Oyuncu Bige Önal hastaneye kaldırıldı

Ekranların tanınan yüzlerinden ünlü oyuncu Bige Önal apar topar hastaneye kaldırıldı.Bige Önal'ı tatil için gittiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos'ta akrep soktu.NECİP MEMİLİ GÖTÜRDÜMeslektaşı ve arkadaşı olan Necip Memili tarafından hastaneye götürülen Bige Önal, tedavi altına alındı. Önal tedavisinin ardından taburcu edildi.Önal, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı, Tehlikeli Karım, Sen Çal Kapımı ve Yaban Çiçekleri gibi birçok başarılı projede rol almıştı.