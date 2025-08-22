Şarkıcı Funda Arar değişimiyle şaşırttı!
Yeni şarkısı için imaj değiştiren imaj değiştiren Funda Arar'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
'Yak Gel' ve 'Senden Öğrendim' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Funda Arar, imaj değiştirdi.
BAŞKA FUNDA
Hayranlarının karşısına yeni haliyle çıkmak isteyen Funda Arar, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü. Ünlü ismi görenler çok şaşırdı.
Funda Arar için sosyal medyada; 'harika olmuş', 'çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.
