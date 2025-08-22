Şarkıcı Funda Arar değişimiyle şaşırttı!

'Yak Gel' ve 'Senden Öğrendim' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Funda Arar, imaj değiştirdi.Hayranlarının karşısına yeni haliyle çıkmak isteyen Funda Arar, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü. Ünlü ismi görenler çok şaşırdı.Funda Arar için sosyal medyada; 'harika olmuş', 'çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.