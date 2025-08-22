  • USD: 40,85 - 40,92
Şarkıcı Funda Arar değişimiyle şaşırttı!

Yeni şarkısı için imaj değiştiren imaj değiştiren Funda Arar'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 22.08.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:00
'Yak Gel' ve 'Senden Öğrendim' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Funda Arar, imaj değiştirdi.

BAŞKA FUNDA

Hayranlarının karşısına yeni haliyle çıkmak isteyen Funda Arar, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü. Ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

Funda Arar için sosyal medyada; 'harika olmuş', 'çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Meteoroloji uyardı! Beş ilde sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

