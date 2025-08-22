  • USD: 40,85 - 40,92
Rapçi Çakal'a Silahlı Saldırı! Çakal Vuruldu mu? Rapçi Çakal Neden Vuruldu?

Türkiye’nin genç rap sanatçılarından Emirhan Çakal, önceki gece İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından vuruldu. Rapçi Çakal'ın sağlık durumu nasıl, Çakal neden vuruldu? Tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz saatlerde magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratan bir haber ortaya çıktı.

TV100'ün edindiği bilgilere göre Emirhan Çakal, dün gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan rapçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÇAKAL KİMDİR?

Asıl adı Emirhan Çakal olan rapçi, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Çakal, özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda yayımladığı parçalarla kısa sürede popülerlik kazandı. Arkadaşı Reckol ile birlikte çıkardıkları şarkılar, milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Genç yaşına rağmen Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Çakal, “İmdat”, “Nerden Bilecekmiş” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyet güçleri, saldırının faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın nedeni henüz bilinmezken, rapçinin hayranları sosyal medyada Çakal'a destek mesajları paylaşıyor.

ÇAKAL NEDEN VURULDU?

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay gece yarısı Çakal'ın bulunduğu mekanın yakınlarında meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan ya da saldırganların açtığı ateş sonucu rapçi ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakal, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

