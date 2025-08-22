  • USD: 40,85 - 40,92
Metin Şentürk'ün acı günü

Metin Şentürk, kanser ile mücadele eden kardeşi için geçtiğimiz günlerde dua istemişti. Ünlü şarkıcı, bugün yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Ekleme: 22.08.2025 - 13:45 Güncelleme: 22.08.2025 - 13:46
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile takipçilerini duygulandırmıştı.

Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Şentürk takipçilerinden dua istemişti. Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun." demişti.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Metin Şentürk bugün yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı. Şentürk kardeşinin hayatını kaybettiği 'Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkında rahmetine kavuşmuştur.

Cenaze namazı 23 Ağustos 2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir.' sözleriyle duyurdu.

Metin Şentürk'ün acı günü
YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR
Meteoroloji uyardı! Beş ilde sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti

Yapay zekada yeni dönem! Artık sizi övecek

Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 24 kiloluk kadından...

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi