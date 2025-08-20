Oyuncu çiftten evlilik yıldönümü kutlaması

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i oynayan Ersin Arıcı geçtiğimiz sene ağustos ayında evlenmişlerdi.Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yıldönümlerini kutladı.Instagram hesabından eşiyle düğün pozlarını yayınlayan Beril Pozam, "Bizim olan her şey yaşıyor. Bir yıldır ve daha nice yıllara" ifadelerini kullandı.Arıcı is Pozam ile motor üstünde verdikleri bir pozu yayınlayarak "Güzel yıllara, güzel yollara" notunu yazdı. Romantik paylaşımlar beğeni ve tebrik yorumuna tutuldu.