Hamilelik kilolarını verdi

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker, hamilelik döneminde ne kadar kilo verdiğini açıkladı.

Ekleme: 20.08.2025 - 11:43 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Ünlü güreşçisi İsmail Balaban, 'Survivor 2021' sezonunun şampiyonu olduktan sonra, aynı yıl yarışmaya katılan İlayda Şeker ile Kasım 2022'de dünya evine girmişti.

Survivor 2025'in ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurmuştu. İlayda Şeker ise, bebeklerine verecekleri ismi takipçileriyle paylaşmıştı.

İLİS BEBEK

Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Şeker, 'Bebeğinizin adı ne olacak? Kaç çocuk düşünüyorsunuz?' sorularını yanıtlamıştı. Balaban ve Şeker çifti, bebeklerine 'İlis' adını verdiklerini açıklamıştı.

14 KİLOYLA DOĞUMA GİRMİŞTİ

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İlayda Şeker, bu kez takipçileriyle bir soru-cevap yaptı. Hamilelik sürecinde toplamda 14 kilo aldığını belirten Şeker, doğuma 69 kilo ile girdiğini söyledi.

56 OLDU

Şu anda 56 kilo olduğunu ve herhangi bir diyet yapmadığını açıklayan Şeker, ardından paylaştığı videoları kaldırdı.

Hamilelik kilolarını verdi

