Hamilelik kilolarını verdi

Ünlü güreşçisi İsmail Balaban, 'Survivor 2021' sezonunun şampiyonu olduktan sonra, aynı yıl yarışmaya katılan İlayda Şeker ile Kasım 2022'de dünya evine girmişti.Survivor 2025'in ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurmuştu. İlayda Şeker ise, bebeklerine verecekleri ismi takipçileriyle paylaşmıştı.Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Şeker, 'Bebeğinizin adı ne olacak? Kaç çocuk düşünüyorsunuz?' sorularını yanıtlamıştı. Balaban ve Şeker çifti, bebeklerine 'İlis' adını verdiklerini açıklamıştı.Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İlayda Şeker, bu kez takipçileriyle bir soru-cevap yaptı. Hamilelik sürecinde toplamda 14 kilo aldığını belirten Şeker, doğuma 69 kilo ile girdiğini söyledi.Şu anda 56 kilo olduğunu ve herhangi bir diyet yapmadığını açıklayan Şeker, ardından paylaştığı videoları kaldırdı.