Dilan Çıtak'tan göndermeli paylaşım

Babası İbrahim Tatlıses'e attığı kumandadan dolayı hakkında dava açılan Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 20.08.2025 - 11:41 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymadığı polisin üzerine araç sürerek karakolluk olan İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yaşadığı olayla gündeme gelen Çıtak, babasıyla da davalık oldu. Tatlıses'e kumanda fırlattığı için hakkında dava açılan Çıtak, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Dilan Çıtak'tan göndermeli paylaşım

"UCUZ SEÇİM"

Çimlere uzandığı bir karesini yayınlayan Çıtak "Ucuz seçimleri olan insanlara kızmayın. Herkes bu hayatta hak ettiği şeyi ister" notunu yazdı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra evlatlığa kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.
