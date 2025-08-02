Yasemin Şefkatli'den romantik paylaşım

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 22 Ocak 2024’te dünyaya gelen ikiz oğullarından birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adı verilmişti.Uzun süre çocuklarını nazardan saklayan genç çift, bebeklerini sosyal medya hesabında paylaşmamayı tercih etmişti. Ancak Instagram’da 724 bin takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli, bu kez bir istisna yaptı. Eşi ve oğullarıyla birlikte çekilmiş bir kareyi “Hayatımın aşkı” notu ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı.